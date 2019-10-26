Нелегальная тормозная система «Рено» использовалась несколько лет

Глава «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что инновационная система, помогавшая гонщикам менять тормозной баланс, начала использоваться командой до сезона-2019. При этом в «Рено» не запрашивали мнения ФИА насчёт легальности этой системы.



«Эта технология уже использовалась некоторое время. Мы не обращались к ФИА, потому что были абсолютно убеждены, как это и было потом продемонстрировано, что мы действовали в легальном поле. Мы были легальны с технической точки зрения. Да, это помощь гонщику, но и ряд других вещей — это тоже помощь пилоту. Например, ERS. В какой-то момент нужно признать, что в правилах есть элемент субъективности.



Система использовалась так много лет, что мы никогда не думали, что её могут поставить под сомнение, как это теперь произошло. Я не хочу вдаваться в детали, но эта система появилась не в этом сезоне. Она была прежде», — приводит слова Абитебуля Autosport.

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