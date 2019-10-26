В «Рено» всё ещё считают, что протесту «РП» помог экс-сотрудник, а не видео

Французская команда Формулы-1 «Рено» выпустила небольшое заявление в своём твиттер-аккаунте. В нём «Рено» подчеркнул, что их коллеги из «Рейсинг Пойнт» смогли подать протест после Гран-при Японии только благодаря данным от бывшего сотрудника коллектива из Энстоуна.



«Мы бы хотели прояснить некоторые факты. Сейчас циркулирует видео с тестов в Барселоны. Оно показывает легальную систему — это было известно и сейчас подтверждено ФИА. Система соответствовала техническому регламенту. Нам было нечего скрывать по поводу этой инновационной системы — и мы ничего не скрывали.



Информация, представленная „Рейсинг Пойнт“, как это было признано перед нами и перед сотрудниками ФИА после Гран-при Японии, была получена от бывшего сотрудника „Рено“, который вошёл в состав „Рейсинг Пойнт“, а не только с помощью этого видео», — гласит заявление «Рено».



Ранее сообщалось, что экс-сотрудник «Рено» — это бывшая инженер бригады Нико Хюлькенберга.

Команду Формулы-1 сдала бывшая сотрудница. В «Рено» ещё легко отделались! В «Рено» не виноваты, но… виноваты. После дисквалификации скандал только разгорается?