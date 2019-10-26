Албон — про свою аварию: это была беспечная ошибка

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал свою аварию в начале второй тренировки Гран-при Мексики.



«Нужно посмотреть повтор, потому что всё произошло очень быстро. Я не ожидал, что всё так произойдёт. Просто немного беспечная ошибка, я слишком сильно использовал ширину трассы. Когда машину занесло, то дальше всё произошло очень стремительно.



Помимо прочего мы потеряли возможность поработать на длинных сериях. Теперь будет непросто. Думаю, нам придётся изменить план работы на третьей практике, а потом попробовать найти хорошее решение для квалификации.



Думаю, машина здесь хороша. Это показывает, какой здесь была машина в предыдущие два года. Мне просто нужно вновь попасть в ритм завтра и бороться в квалификации», — приводит слова Албона RaceFans.

Феттель — лучший во второй тренировке ГП Мексики, Квят — 6-й, Албон разбил болид