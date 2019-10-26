«Они слишком быстры». Ферстаппен не верит в борьбу с «Феррари» в квалификации

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не верит, что его команда в состоянии побороться с «Феррари» в квалификации Гран-при Мексики, хотя во второй тренировке голландец стал вторым и проиграл Себастьяну Феттелю только одну десятую секунды.
«Не думаю, что в квалификации мы сможем побороться с ними. Они просто слишком быстры. Остальные примерно на одном уровне по скорости, а они на многие мили впереди. Но такова ситуация в настоящий момент К сожалению, мы просто не можем отыграть это время обратно в поворотах. Полагаю, нам нужно немного больше сосредоточиться на гонке, посмотреть, каким образом мы можем сохранять работу шин под контролем. После этого, думаю, у нас всё ещё может быть хорошая гонка.
Поначалу ощущения от шин хорошие, но вы могли видеть, что в итоге у всех проблемы с ними», — приводит слова Ферстаппена Crash.
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