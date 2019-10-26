Топ-команды Формулы-1 хотели отложить введение нового техрегламента до 2022 года

На прошлой неделе руководство Формулы-1 провело очередную встречу, касающуюся принятия нового регламента чемпионата мира — технического, спортивного и финансового. Его внедрение запланировано на 2021 год. Однако у топ-команд по этому вопросу появилось новое предложение. Ведущие коллективы во время встречи предлагали отложить переход к новому техническому регламенту на 2022 год при сохранении планов внедрить лимит на бюджеты с сезона-2021.

По мнению боссов команд, такая отсрочка помогла бы уточнить ещё не совершенные и недостаточно развитые правила нового регламента, сообщает Autosport. Кроме того, в таком случае все начали бы готовить машины под новые правила уже в рамках лимита на бюджеты.

«Было бы лучше, если бы мы привнесли ограничение бюджета в 2021 году, но взяли бы больше времени на развитие и уточнение регламента к 2022 году. Что касается ограничения бюджета в 2020 году, то договориться об этом было бы невозможно. Ограничение — в целом здравая тема, но переходный период в 2020 году с текущим регламентом сделает этот сезон очень дорогим. Полагаю, возможность провести эту процедуру в более контролируемом ключе упущена», — сказал глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.



Мнение коллеги поддержали глава «Мерседеса» Тото Вольф, а также руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр. В то же время глава «Макларена» Андреас Зайдль отметил, что ему нравятся предложенные правила и он просто ждёт их утверждения до 31 октября 2019 года.