Хорнер — об аварии Албона: все допускают ошибки

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями об аварии Александера Албона в ходе второй свободной практики Гран-при Мексики, которая заставила таиландского пилота досрочно завершить сессию.
«Думаю, что его отвлёк болид „Мерседеса“. Жаль, что он потерял время на трассе. Он впервые выступает на этой трассе и для него было важно провести за рулём как можно больше времени. Как бы то ни было, все допускают ошибки. Таков спорт. Жаль, что это случилось с Албоном, ведь он неплохо справлялся и первая тренировка ему удалась. К сожалению, он не смог продолжить. Теперь ему придётся внимательно изучать данные, полученные напарником по команде», — приводит слова Хорнера GPToday.
Напомним, лучшим в ходе второй сессии стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
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