Источник: Тянак перейдёт из «Тойоты» в «Хёндэ»

Лидер общего зачёта WRC Отт Тянак, выступающий в нынешнем сезоне в составе «Тойоты», покинет команду по завершении сезона и продолжит карьеру в «Хёндэ», сообщает Autosport, ссылаясь на источники. Таким образом, он станет напарником Тьерри Нёвиля.
Между тем, все стороны процесса отрицают сделку. Тянак заявляет, что фокусируется на текущих задачах и завоевании титула. Глава «Хёндэ» Андреа Адамо лишь заметил, что следит за тем, как развивается ситуация.
«Нет, контракта нет. Хочу посмотреть, как будет развиваться ситуация. Не знаю, подписывал ли он с кем-нибудь соглашение», — говорил функционер. В «Тойоте» также опровергли уход эстонца, подчеркнув, что ждут его решения.
Между тем, уже появились слухи о том, что Отта в составе «Тойоты» может заменить действующий чемпион мира Себастьен Ожье.
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