Квят: это была позитивная пятница, мы выполнили программу

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Мексики. Во второй практике Квят показал шестой результат.



«Это была позитивная пятница. Мы выполнили нашу программу в обеих сессиях, так что теперь у нас есть много данных для анализа, чтобы быть готовыми к квалификации и гонке. Сегодня ощущения от машины были хорошими, но нам нужно продолжать работать, чтобы лучше понять трассу и максимизировать нашу скорость перед оставшейся частью уик-энда», — приводит слова российского гонщика пресс-служба «Торо Россо».