Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят: это была позитивная пятница, мы выполнили программу

Квят: это была позитивная пятница, мы выполнили программу
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Мексики. Во второй практике Квят показал шестой результат.

«Это была позитивная пятница. Мы выполнили нашу программу в обеих сессиях, так что теперь у нас есть много данных для анализа, чтобы быть готовыми к квалификации и гонке. Сегодня ощущения от машины были хорошими, но нам нужно продолжать работать, чтобы лучше понять трассу и максимизировать нашу скорость перед оставшейся частью уик-энда», — приводит слова российского гонщика пресс-служба «Торо Россо».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019