Квят: это была позитивная пятница, мы выполнили программу
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Мексики. Во второй практике Квят показал шестой результат.
«Это была позитивная пятница. Мы выполнили нашу программу в обеих сессиях, так что теперь у нас есть много данных для анализа, чтобы быть готовыми к квалификации и гонке. Сегодня ощущения от машины были хорошими, но нам нужно продолжать работать, чтобы лучше понять трассу и максимизировать нашу скорость перед оставшейся частью уик-энда», — приводит слова российского гонщика пресс-служба «Торо Россо».
- 26 октября 2019
-
02:17
-
01:53
-
01:48
-
01:34
-
01:30
-
01:11
-
01:01
-
00:55
-
00:43
-
00:36
-
00:22
-
00:15
-
00:08
- 25 октября 2019
-
23:35
-
22:45
-
21:24
-
20:33
-
20:05
-
19:38
-
18:48
-
17:59
-
16:10
-
15:15
-
14:16
-
13:50
-
13:35
-
12:40
-
11:34
-
11:07
-
10:59
-
10:53
-
10:51
-
10:48
-
10:40
-
10:32
Партнерский контент