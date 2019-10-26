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Гасли объяснил, почему не сумел проехать быстрее на мягких шинах

Гасли объяснил, почему не сумел проехать быстрее на мягких шинах
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал седьмой результат во второй пятничной тренировке Гран-при Мексики. В отличие от конкурентов, быстрейший круг Гасли был на шинах «медиум», а не «софт».

«Это была очень хорошая пятница! С самого начала я чувствовал себя очень комфортно в машине, и я думаю, что мы сделали существенный шаг вперёд между двумя сессиями, особенно на шинах „медиум“, на которых мы были быстры всю сессию. К сожалению, нам не удалось прибавить на „софте“ из-за маленьких проблем с управлемостью, но мы знаем, что темп есть, и я уверен, что у нас ещё есть пространство для прогресса.

В целом, всё здесь выглядит многообещающе, и мы будем упорно работать сегодня вечером, чтобы сохранить темп и показать ещё более высокую скорость завтра», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».

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