Гасли объяснил, почему не сумел проехать быстрее на мягких шинах

Французский гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал седьмой результат во второй пятничной тренировке Гран-при Мексики. В отличие от конкурентов, быстрейший круг Гасли был на шинах «медиум», а не «софт».



«Это была очень хорошая пятница! С самого начала я чувствовал себя очень комфортно в машине, и я думаю, что мы сделали существенный шаг вперёд между двумя сессиями, особенно на шинах „медиум“, на которых мы были быстры всю сессию. К сожалению, нам не удалось прибавить на „софте“ из-за маленьких проблем с управлемостью, но мы знаем, что темп есть, и я уверен, что у нас ещё есть пространство для прогресса.



В целом, всё здесь выглядит многообещающе, и мы будем упорно работать сегодня вечером, чтобы сохранить темп и показать ещё более высокую скорость завтра», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».