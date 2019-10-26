Хэмилтон: такое ощущение, что у нас будут три или четыре пит-стопа

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Мексики.



«Здесь чувствуешь себя довольно беспомощным из-за шин. Такое ощущение, что у нас здесь будут три или четыре пит-стопа. Это место так агрессивно к шинам. Когда шины начинают гранулироваться, то становится намного легче их заблокировать. А после всего одной блокировки они начинают выглядеть как 50-пенсовые монетки (Они не совсем круглые, а скорее шестиугольники. — Прим. „Чемпионата“).



День не был отличным, но у нас здесь так обычно и происходит. Мы многое изучили, не было никаких серьёзных происшествий. Ты просто пытаешься понять шины и их работу. Мы не так далеко от „Ред Булл“, но „Феррари“… Они просто включают свои двигатели на прямых. Наше отставание от них во многом связано со скоростью на прямых. Утром было чуть лучше, а днём у меня были проблемы с шинами, круг не получился захватывающим. Мы внесли некоторые изменения перед второй практикой, а сцепление на трассе и температура немного изменились, так что мы не совсем попали в настройки. Да и я не собрал идеальный круг. Без сомнений, запас есть — Валттери был на три десятые быстрее», — приводит слова Хэмилтона GPToday.