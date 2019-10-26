В «Мерседесе» не ожидали, что будут проигрывать в Мексике так много

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что его команда не ожидала столь сильного отставания от конкурентов на тренировках Гран-при Мексики. Во второй практике Боттас проиграл лучшему результату Себастьяна Феттеля шесть десятых.



«Отставание больше, чем мы ожидали в этот момент уик-энда. Но, надеюсь, нам не нужно чудо, чтобы несколько прибавить. Сегодня было довольно скользко, особенно в ходе первой сессии. А баланс машины был ориентирован на избыточную поворачиваемость. Во второй практике ощущения были намного лучше. Но я думаю, что нам все равно немного не хватает сцепления.



Похоже, что и „Феррари“, и „Ред Булл“ хорошо выглядят на этой трассе. Но, как и всегда, это только пятница. Обычно у нас есть много вещей, которые мы можем улучшить к субботе, так что нужно просто упорно поработать вечером», — приводит слова Боттаса Autosport.