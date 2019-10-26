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Квалификацию этапа MotoGP в Филипп-Айленде перенесли на воскресенье из-за ветра

Квалификацию этапа MotoGP в Филипп-Айленде перенесли на воскресенье из-за ветра
Авто / Мотогонки 0

Квалификация этапа MotoGP в Филипп-Айленде была перенесена на воскресенье из-за сложных погодных условий, сообщает официальный сайт серии. ВО время четвёртого сеанса свободных заездов в серьёзную аварию попал гонщик Tech 3 Racing Мигель Оливейра, причиной аварии стал сильный порыв ветра.

Сессия была остановлена красным флагом, а сразу после этого гонщики организовали встречу с Комиссией по безопасности MotoGP, где добились отмены субботней программы серии.

Таким образом, квалификация этапа MotoGP в Филипп-Айленде пройдёт в воскресенье, с 4:20 до 5:00 по московскому времени. Гонка так же состоится в воскресенье, начало запланировано на 9:00 мск. До гонки MotoGP пройдут заезды серий Moto 3 и Moto2.

Источник: MotoGP

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