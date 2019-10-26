Феттель ждёт плотную борьбу с участием пилотов трёх ведущих команд

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Мексики.



«Пятничные тренировки прошли хорошо, но всё ещё остаются области, в которых мы можем прибавить, изменив баланс болида. Думаю, в субботу мы увидим очень плотную борьбу с участием пилотов трёх ведущих команд. В первой тренировке у меня возникли проблемы с прохождением первого поворота, когда выезжал на траву, но во второй сессии я смог возглавить протокол. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы сохранить лидерство в субботу», — приводит слова Себастьяна Феттеля официальный сайт команды.



По итогам второй тренировки Себастьян Феттель возглавил протокол, опередив Макса Ферстаппена на 115 тысячных доли секунды.