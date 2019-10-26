В «Рено» считают, что «Рейсинг Пойнт» нарушила соглашение между командами

Глава команды «Рено» Сириль Абитебуль считает, что «Рейсинг Пойнт» нарушила соглашение между командами, подав протест против системы коррекции тормозного баланса на машинах французской команды.



«Если бы «Рейсинг Пойнт» высказали сомнения перед нами и перед ФИА, мы могли бы им всё объяснить. Я должен поднять вопрос о том, как они пошли на подачу протеста. У них была альтернатива. Они могли попросить ФИА выпустить техническую директиву или поднять этот вопрос вне гоночного уик-энда. Так делается всегда.



Но они нарушили соглашение и подготовили досье за несколько недель, ожидая момента, чтобы отобрать у нас неплохие очки. То, что случилось с нами, может случиться с кем угодно. Между командами должен быть согласован кодекс поведения», — приводит слова Сириля Абитебуля GrandPX.

Неназванный босс команды поддержал Абитебуля, отметив, что «Рейсинг Пойнт» пошла против неписаного правила о том, что команды изначально должны обсудить сложившуюся ситуацию между собой.