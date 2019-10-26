Леклер пожаловался на проблемы с балансом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничной программы Гран-при Мексики. По словам монегаска, на его болиде возникли проблемы с балансом.



«Мой день сложился непросто. Если в первой тренировке всё прошло хорошо, то во второй возникли проблемы с балансом болида. Вместе с инженерами нам предстоит много работы, чтобы в субботу вернуться в борьбу в лучшей форме», — приводит слова Шарля Леклера официальный сайт итальянской команды.



По итогам первой тренировки Леклер занял вторую позицию, уступив лидеру, Льюису Хэмилтону, всего 119 тысячных. Во второй тренировке Леклер остался на третьей строчке, а лучшее время показал его напарник — Себастьян Феттель. Двух пилотов «Феррари» разделило почти полсекунды.