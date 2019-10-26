Грожан признался, что нелегальная тормозная система стояла на «Лотусе» в 2015-м
Пилот «Хааса» Ромен Грожан признался, что инновационная система, помогавшая гонщикам менять тормозной баланс, применялась в команде «Лотус» — предшественнице «Рено» — ещё в 2015 году. Отвечая на вопрос о том, пилотировал ли он болиды с подобной системой, Грожан ответил «да». В 2015 году Грожан в составе «Лотуса» завоевал подиум на Гран-при Бельгии.
Напомним, после Гран-при Японии «Рейсинг Пойнт» подала 12-страничный протест на тормозную систему команды «Рено», который был удолетворён. «Рено» дисквалифицировали из протокола этапа в Японии.
Ранее руководитель «Рено» Сириль Абитебуль подтвердил, что данная система использовалась командой ещё до сезона-2019. При этом в «Рено» не запрашивали мнения ФИА относительно легальности этой системы.
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