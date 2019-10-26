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Вольф: историю с возможным переходом Хэмилтона в «Феррари» искусственно раздули

Вольф: историю с возможным переходом Хэмилтона в «Феррари» искусственно раздули
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что историю с возможным переходом Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2021 году искусственно раздули в СМИ.

«Историю с возможным переходом Льюиса Хэмилтона в «Феррари» искусственно раздули. У Льюиса есть чёткое понимание того, где он видит себя в будущем, а мы лояльны к пилотам. В 2021 году всё будет иначе. Пилоты, как и команды, будут смотреть на появившиеся возможности и оценивать имеющиеся варианты, сравнивая производительность команд и болидов, и это то, что наиболее важно для лучших парней.

Сейчас уже идёт обсуждение перспектив. Думаю, в ходе следующего сезона мы уже определимся с составом пилотов на 2021 год», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.

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