Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назвал бредом правило ФИА, запрещающее пилотам менять дизайн шлема более одного раза за сезон. Ранее жертвой этого правила стал российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят — ему запретили выступать в шлеме, специально подготовленном к Гран-при России.



«Кто из вас считает, что правила ФИА, запрещающие менять дизайн шлема более одного раза за сезон, — бред? Это единственный вариант, когда пилот может выразить себя творчески. Кто считает, что мы должны свободно выражать себя и иметь возможность сделать больше изменений? Хотел бы узнать ваше мнение», — написал в своих инстаграм-сторис Льюис Хэмилтон.

Фото: Инстаграм-сторис Льюиса Хэмилтона

В опросе, прикреплённом к истории, в настоящий момент 92 процента ответили «Да» и только 8 процентов поддержали ФИА с запретом на смену дизайна шлема.