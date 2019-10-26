Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назвал бредом правило ФИА, запрещающее пилотам менять дизайн шлема более одного раза за сезон. Ранее жертвой этого правила стал российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят — ему запретили выступать в шлеме, специально подготовленном к Гран-при России.
«Кто из вас считает, что правила ФИА, запрещающие менять дизайн шлема более одного раза за сезон, — бред? Это единственный вариант, когда пилот может выразить себя творчески. Кто считает, что мы должны свободно выражать себя и иметь возможность сделать больше изменений? Хотел бы узнать ваше мнение», — написал в своих инстаграм-сторис Льюис Хэмилтон.
В опросе, прикреплённом к истории, в настоящий момент 92 процента ответили «Да» и только 8 процентов поддержали ФИА с запретом на смену дизайна шлема.
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