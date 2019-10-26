Смоляр — третий по итогам сезона Еврокубка Формулы «Рено», Пиастри — чемпион

Российский гонщик Александр Смоляр стал третьим по итогам завершившегося сезона Еврокубка Формулы «Рено». Россиянин записал в свой актив три победы, шесть вторых мест и один финиш на третьей позиции. По итогам сезона Смоляр набрал 253 очка.
Чемпионский титул в серии оформил британец Оскар Пиастри, второе место по итогам сезона завоевал француз Виктор Мартинс.
«Честно говоря, это был сложный для меня уик-энд. Были определенные проблемы с техникой, и сам я достаточно трудно вкатывался в эту трассу. Однако, нам удалось заработать важные очки в обеих гонках. Третье место в итоговом личном зачёте чемпионата — хороший результат, к которому я упорно шел на протяжении всего сезона. Спасибо моим тренерам и всему коллективу SMP Racing, а также команде R- ace GP за этот уик-энд и весь сезон», — приводит слова Александра Смоляра пресс-служба SMP Racing.
- 26 октября 2019
-
15:33
-
15:01
-
14:04
-
14:00
-
13:02
-
11:41
-
10:47
-
09:21
-
08:30
-
02:17
-
01:53
-
01:48
-
01:34
-
01:30
-
01:11
-
01:01
-
00:55
-
00:43
-
00:36
-
00:22
-
00:15
-
00:08
- 25 октября 2019
-
23:35
-
22:45
-
21:24
-
20:33
-
20:05
-
19:38
-
18:48
-
17:59
-
16:10
-
15:15
-
14:16
-
13:50
-
13:35