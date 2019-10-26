Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Смоляр — третий по итогам сезона Еврокубка Формулы «Рено», Пиастри — чемпион

Смоляр — третий по итогам сезона Еврокубка Формулы «Рено», Пиастри — чемпион
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Александр Смоляр стал третьим по итогам завершившегося сезона Еврокубка Формулы «Рено». Россиянин записал в свой актив три победы, шесть вторых мест и один финиш на третьей позиции. По итогам сезона Смоляр набрал 253 очка.

Чемпионский титул в серии оформил британец Оскар Пиастри, второе место по итогам сезона завоевал француз Виктор Мартинс.

«Честно говоря, это был сложный для меня уик-энд. Были определенные проблемы с техникой, и сам я достаточно трудно вкатывался в эту трассу. Однако, нам удалось заработать важные очки в обеих гонках. Третье место в итоговом личном зачёте чемпионата — хороший результат, к которому я упорно шел на протяжении всего сезона. Спасибо моим тренерам и всему коллективу SMP Racing, а также команде R- ace GP за этот уик-энд и весь сезон», — приводит слова Александра Смоляра пресс-служба SMP Racing.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019