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Леклер не исключил, что «Феррари» снова применит командную тактику на старте

Леклер не исключил, что «Феррари» снова применит командную тактику на старте
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что пока в команде не обсуждали возможность сценария, при котором пилоты помогут друг другу на старте слипстримом.

«Для начала мы должны оба высоко квалифицироваться, а там уже посмотрим. Но мы не обсуждали план действий. Будем делать то, что скажет команда. Если нас попросят поработать в слипстриме на старте, то мы выполним это указание», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.

На позапрошлом этапе чемпионата — Гран-при России — Леклер разогнал Феттеля в слипстриме к первому повороту и позволил напарнику пройти вперёд, однако Феттель отказался возвращать позицию монегаску, что закончилось скандалом.

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