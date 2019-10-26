Леклер не исключил, что «Феррари» снова применит командную тактику на старте
Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что пока в команде не обсуждали возможность сценария, при котором пилоты помогут друг другу на старте слипстримом.
«Для начала мы должны оба высоко квалифицироваться, а там уже посмотрим. Но мы не обсуждали план действий. Будем делать то, что скажет команда. Если нас попросят поработать в слипстриме на старте, то мы выполним это указание», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.
На позапрошлом этапе чемпионата — Гран-при России — Леклер разогнал Феттеля в слипстриме к первому повороту и позволил напарнику пройти вперёд, однако Феттель отказался возвращать позицию монегаску, что закончилось скандалом.
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