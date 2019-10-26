С 2021 года в Ф-1 изменится принцип принятия решений по вопросам правил

Руководство Формулы-1 продолжает внедрять нововведения в структуру чемпионата и его свод правил. С 2021 года в силу вступит новый технический и спортивный регламент. Наряду с этим боссы Ф-1 договорились о изменении принципа принятия решений, сообщает Auto Motor und Sport.

Так, если на сегодняшний день этот вопрос находится в ведении Стратегической группы и комиссии Формулы-1, то с 2021 года в этом плане будет работать один общий орган. В него будут входить десять представителей ФИА, десять представителей Liberty Media и десять представителей команд.



Главное изменение коснётся того, что теперь не будет нужно согласие команд в случае необходимости оперативно изменить регламент — в ходе сезона или после истечения дедлайна на изменения в правилах следующего чемпионата. Если речь идёт об изменениях в правилах прямо в ходе сезона и уже после наступления 1 мая, то потребуется так называемое «большое большинство» — 28 голосов из 30. Если же речь идёт об изменениях в следующем сезоне или в нынешнем, но до 1 мая, то будет достаточно «малого большинства» — 25 голосов из 30.