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Хорнер дал понять, что «Ред Булл» не будет спешить с решением по составу

Хорнер дал понять, что «Ред Булл» не будет спешить с решением по составу
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию с выбором гонщиков на сезон-2020. Пока не известно, кто будет напарником Макса Ферстаппена, при этом заявлялось, что «быки» делают выбор между Александером Албоном и Пьером Гасли, а Даниил Квят точно останется в «Торо Россо».

«Думаю, мы в привилегированном положении, так как „Ред Булл“ владеет двумя командами. Так что нам не нужно до конца года принимать каких-то жёстких решений насчёт того, как станет партнёром Макса. Все пилоты на контрактах с „Ред Булл“, так что мы используем время, чтобы удостовериться, что мы всё оценили перед следующим годом.

Алекс очень хорошо выполняет свою работу. Нужно помнить, что это его первый сезон в Формуле-1. И у него очень сильный напарник в лице Макса, при этом у него не было тестов или чего-то такого. Его отзывы показывают очень сильное понимание машины. Он прибавляет в уверенности на трассах, которые посещает впервые, так что он определённо впечатлил всю команду своими подходом, трудом и скоростью», — приводит слова Хорнера Crash.

Ранее Хельмут Марко заявлял, что «Ред Булл» примет решение после Гран-при Мексики.

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