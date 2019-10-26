Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Мексики, Квят — 11-й

На автодроме в Мехико завершилась третья тренировка Гран-при Мексики Формулы-1. После дождя, прошедшего ночью, условия на трассе были далеки от идеальных, что вносило существенные коррективы в привычную расстановку сил. Но под занавес практики топ-команды смогли прибавить. По итогам сессии лучшее время досталось пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, вторым стал его напарник Себастьян Феттель, тройку замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе».
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал одиннадцатым, а его напарник по команде, появившийся в боксах лишь в середине сессии, стал седьмым.
Формула-1. Гран-при Мексики. Третья тренировка
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.16,145
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,027
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,114
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,236
5. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,493
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,758
7. Пьер Гасли («Торо Россо») — +0,945
8. Александр Албон («Ред Булл») — +0,949
9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,001
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,062
11. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,384
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,595
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,721
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,736
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,987
16. Ромен Грожан («Хаас») — +2,382
17. Джордж Расселл («Уильямс») — +4,820
18. Роберт Кубица («Уильямс») — +5,857
19. Нико Хюлькенберг («Рено»)
20. Даниэль Риккардо («Рено»)
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