Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Мексики, Квят — 11-й

На автодроме в Мехико завершилась третья тренировка Гран-при Мексики Формулы-1. После дождя, прошедшего ночью, условия на трассе были далеки от идеальных, что вносило существенные коррективы в привычную расстановку сил. Но под занавес практики топ-команды смогли прибавить. По итогам сессии лучшее время досталось пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, вторым стал его напарник Себастьян Феттель, тройку замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал одиннадцатым, а его напарник по команде, появившийся в боксах лишь в середине сессии, стал седьмым.

Формула-1. Гран-при Мексики. Третья тренировка

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.16,145

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,027

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,114

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,236

5. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,493

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,758

7. Пьер Гасли («Торо Россо») — +0,945

8. Александр Албон («Ред Булл») — +0,949

9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,001

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,062

11. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,384

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,595

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,721

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,736

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,987

16. Ромен Грожан («Хаас») — +2,382

17. Джордж Расселл («Уильямс») — +4,820

18. Роберт Кубица («Уильямс») — +5,857

19. Нико Хюлькенберг («Рено»)

20. Даниэль Риккардо («Рено»)