Ферстаппен поделился мыслями о втором поуле в карьере

Сегодня, 26 октября, в Мехико состоялась квалификация Гран-при Мексики Формулы-1. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для голландца это второй поул в карьере. По итогам сессии он поделился мыслями о своём успехе.

«Это был интересный день, завершить его на первом месте просто невероятно. Машины „Феррари“ были очень быстры на прямых, так что завоевать поул было великолепно. Мы продолжаем работать над обновлениями, и нам удалось показать, что мы очень быстры. Мы всегда атакуем и надеемся найти правильный баланс, в третьем сегменте всё собралось воедино.

Стартовать с первого места — немного другое дело. Отдам все силы, чтобы показать хорошую гонку. Даже если на старте что-то случится, мы сможем с этим справиться», — приводит слова голландца BBC.