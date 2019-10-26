Два гонщика удивились, что Ферстаппена не наказали

Экс-гонщик Формулы-1 Маркус Эрикссон и пилот Формулы-2 Джек Эйткен удивились, что Макс Ферстаппен поставил быстрейший третий сектор в конце квалификации Гран-при Мексики, несмотря не аварию Валттери Боттаса. По мнению Эрикссона и Эйткена, их коллегу могли бы оштрафовать.



«Двойной жёлтый флаг и фиолетовый финальный сектор Макса — плохая комбинация. Насколько я знаю правила, когда показывают двойной жёлтый флаг, ты обязан прервать круг. Обычно удаляют время круга и дают штраф. Досадно — после такого потрясающего выступления с его стороны», — написал Эрикссон в своём твиттер-аккаунте. Швед напомнил также, что за аналогичное нарушение его оштрафовали потерей пяти мест на стартовой решётке Гран-при Китая.



«Просто для твоей информации, Макс. Обычно ты получаешь серьёзное наказание за быстрейший сектор под жёлтыми флагами. Или эти правила применяются только в младших сериях...» — написал со своей стороны Эйткен.