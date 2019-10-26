Квят: впереди нас лишь «Макларен», так что я доволен
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от итогов квалификационной сессии Гран-при Мексики, отметив, что он остался доволен её результатами.
«Если говорить о командах не из топ-3, то впереди нас остался только «Макларен», так что да, я доволен сегодняшним днём. У меня получились хорошие круги во всех сегментах. Удовлетворён, что у нас получилась квалификация без проблем. Нам удалось собрать всё воедино. Нас ждёт сложная борьба с командами из средней группы. Посмотрим, кто в ней преуспеет», — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.
Напомним, по итогам квалификационной сессии в Мехико Даниил Квят показал девятый результат, его напарник Пьер Гасли примет старт с десятой позиции.
- 26 октября 2019
-
23:46
-
23:43
-
23:29
-
23:13
-
22:34
-
22:06
-
21:45
-
20:41
-
19:15
-
19:10
-
18:46
-
18:33
-
18:02
-
18:00
-
17:02
-
15:33
-
15:01
-
14:04
-
14:00
-
13:02
-
11:41
-
10:47
-
09:21
-
08:30
-
02:17
-
01:53
-
01:48
-
01:34
-
01:30
-
01:11
-
01:01
-
00:55
-
00:43
-
00:36
-
00:22
Партнерский контент