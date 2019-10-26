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Квят: впереди нас лишь «Макларен», так что я доволен

Квят: впереди нас лишь «Макларен», так что я доволен
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от итогов квалификационной сессии Гран-при Мексики, отметив, что он остался доволен её результатами.

«Если говорить о командах не из топ-3, то впереди нас остался только «Макларен», так что да, я доволен сегодняшним днём. У меня получились хорошие круги во всех сегментах. Удовлетворён, что у нас получилась квалификация без проблем. Нам удалось собрать всё воедино. Нас ждёт сложная борьба с командами из средней группы. Посмотрим, кто в ней преуспеет», — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.

Напомним, по итогам квалификационной сессии в Мехико Даниил Квят показал девятый результат, его напарник Пьер Гасли примет старт с десятой позиции.

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