Стюарды не накажут Квята за инцидент с Риккардо в квалификации ГП Мексики

Стюарды рассмотрели эпизод с участием пилота «Торо Россо» Даниила Квята и гонщика «Рено» Даниэля Риккардо, произошедший в ходе первого сегмента квалификации Гран-при Мексики. Изучив его обстоятельства, они приняли решение не наказывать спортсменов. И Квят, и Риккардо согласились, что инцидент не нёс серьёзной угрозы.

Расследуемый эпизод произошёл, когда Даниил Квят покидал боксы команды.

Напомним, по итогам квалификационной сессии россиянин показал девятое время. С поула в Мехико будет стартовать гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат у Шарля Леклера из «Феррари», а тройку лучших замкнул напарник монегаска — Себастьян Феттель. Лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон стал лишь четвёртым.