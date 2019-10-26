Стюарды не накажут Квята за инцидент с Риккардо в квалификации ГП Мексики
Стюарды рассмотрели эпизод с участием пилота «Торо Россо» Даниила Квята и гонщика «Рено» Даниэля Риккардо, произошедший в ходе первого сегмента квалификации Гран-при Мексики. Изучив его обстоятельства, они приняли решение не наказывать спортсменов. И Квят, и Риккардо согласились, что инцидент не нёс серьёзной угрозы.
Расследуемый эпизод произошёл, когда Даниил Квят покидал боксы команды.
Напомним, по итогам квалификационной сессии россиянин показал девятое время. С поула в Мехико будет стартовать гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат у Шарля Леклера из «Феррари», а тройку лучших замкнул напарник монегаска — Себастьян Феттель. Лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон стал лишь четвёртым.
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