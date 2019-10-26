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Боттас перенёс перегрузку в 17G, «Мерседес» изучает повреждения машины

Боттас перенёс перегрузку в 17G, «Мерседес» изучает повреждения машины
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас не получил никаких травм в аварии в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Это окончательно установили врачи, обследовавшие Боттаса в медицинском центре трассы. После этого Валттери отпустили из медцентра. Датчики показали, что во время аварии Боттас перенёс перегрузку в 17G, сообщает Motorsport Week.

Команда «Мерседес» со своей стороны отметила, что болид Боттаса «значительно повреждён». В настоящий момент команда оценивает, какую работу необходимо провести с автомобилем, чтобы подготовить его к старту гонки. Не исключено, что ремонт окажется настолько существенным, что повлечёт за собой штраф для Боттаса в виде потери стартовых позиций или даже старта с пит-лейна.

Валттери показал в квалификации шестой результат.

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