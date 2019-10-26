Ферстаппена позвали к стюардам после признания, что он не снижал скорость

Стюарды Гран-при Мексики Формулы-1 приняли решение всё-таки вызвать к себе для объяснений голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Голландец, в любом случае обеспечивший себе поул-позишен, улучшил свой результат на последнем круге в третьем сегменте, хотя на трассе были вывешены жёлтые флаги из-за аварии Валттери Боттаса. ФИА посчитала, что голландец, хоть и показал быстрейший третий сектор, немного замедлился на мини-секторе в месте аварии. Однако сам голландец на пресс-конференции признался, что не снижал скорость.



Теперь Ферстаппену предстоит в 16:10 по местному времени (0:10 мск) явиться к стюардам. В официальном сообщении ФИА указано, что голландец подозревается в нарушении спортивного регламента ФИА в пункте, касающемся необходимости снизить скорость при жёлтых флагах. Таким образом, Ферстаппену угрожает штраф в виде потери позиций на стартовой решётке.

Стюарды посчитали, что Ферстаппен замедлился, хотя он сказал, что не делал этого