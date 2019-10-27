Феттель уверен, что после аварии Боттаса нужно было снизить скорость

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Мексики и высказал мнение, что после аварии Валттери Боттаса все гонщики были обязаны снизить скорость в месте инцидента. Обладатель поул-позишен Макс Ферстаппен не сделал этого и вызван к стюардам для разбирательств.
«С жёлтыми флагами получилось неидеально. Если бы не они, я думаю, был шанс на более успешную сессию. На первой попытке всё было в моих руках. Вероятно, я был слишком осторожен после хорошего первого сектора, после чего потерял ритм. А в конце я был слишком агрессивен — у меня был сильный занос в первом повороте. Я был уверен, что смогу отыграть какое-то время. А потом был жёлты флаг, но так бывает. Я должен был справиться на первой попытке.
Улучшение Макса? Я не полиция, так что не спрашивайте меня. Было явно, что это двойной жёлтый флаг, на трассе были люди. Было ясно, что нужно снять ногу с педали газа.
В гонке мы все стартуем на одинаковых шинах, но я думаю, что борьба будет плотной. „Мерседес“ — я не знаю, что с ними произошло сегодня — завтра будет быстр», — приводит слова Феттеля Crash.
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