Леклер: потерял на последнем секторе всё, что отыграл на первом

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Мексики.
«Первый круг в третьем сегменте был довольно хорошим. Но на втором мы постарались чуть сместить баланс машины вперёд. Это помогло на первом секторе, но на последнем пришлось непросто и я потерял заднюю часть болида. Так что я потерял время, которое отыграл на первом секторе. Но „Ред Булл“ был очень быстр, особенно Макс — он был невероятно быстр. Мы ожидали, что они окажутся сильны. После третьей практики мы думали, что будет шанс взять поул, но в квалификации они оказались слишком быстры. Но впереди длинная гонка.
В этот раз я не буду стартовать с поул-позишен. Я второй, так что, надеюсь, смогу попасть в аэродинамический мешок Макса и получить шанс. Старт, без сомнений, будет важен», — приводит слова Леклера Autosport.
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