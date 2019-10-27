Гасли: рассказал, как чувствовал себя перед квалификацией

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Мексики и напомнил, что перед сессией его самочувствие не было идеальным Напомним, француза поразил кишечный вирус.

«В целом, я доволен своей скоростью сегодня. Мне удалось во второй раз кряду выйти в третий сегмент квалификации. Думаю, мы можем быть довольны. Пока что машина работает хорошо весь уик-энд и этот день был хорошим. Было не так легко, так как у меня было не лучшее состояние, но теперь я отдохну и утром буду в норме.

Стартовать на «софте» будет не очень комфортно, за мной будет Перес и у него будет преимущество в плане резины, но у нас всё ещё будут шансы завоевать очки", — приводит слова французского пилота пресс-служба «Торо Россо».