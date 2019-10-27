Хэмилтон признался, что сильно скучает по поул-позишен

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Мексики. Британец в последний раз выиграл квалификацию на Гран-при Германии.
«Я более чем доволен, ведь я выжал максимум. Когда я только вылез из автомобиля, то был немного расстроен, потому что шёл на последнем круге с улучшением в две с половиной десятые, но не смог завершить его. Это означало, что я мог бы стать третьим или даже вторым. Мы знали, что этот уик-энд должен оказаться непростым. Мы знали, что „Ред Булл“ и „Феррари“ будут быстры. Мы работали, работали и работали и сумели сократить отставание. К Максу мы не были близки, но к „Феррари“ — да. Этим можно гордиться.
Завтра будет очень сложно. Я люблю квалификации и так долго не был на поул-позишен, я так сильно скучаю по этому! Вторая часть сезона получается странной. Но завтра мы просто постараемся выложиться по максимуму», — приводит слова Хэмилтона GPToday.
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