В «Торо Россо» надеются удержать в гонке места в очковой зоне

Главный инженер «Торо Россо» Гийом Дезотё подвёл итоги квалификации Гран-при Мексики, где Даниил Квят стал девятым, а Пьер Гасли — десятым.



«После сильного выступления в пятницу третья практика получилась более сложной из-за сырой поначалу трассы и того, что Пьер плохо себя чувствовал утром. Несмотря на серьёзный трафик, обе машины смогли показать хорошие результаты, подтвердив вчерашнюю конкурентоспособность.



Квалификация получилась для команды сильной: обе машины попали в третий сегмент. Мы попробовали квалифицироваться во втором сегменте на „медиуме“, но были недостаточно быстры. Только шесть машин сумели пройти на „жёлтых“ шинах. Оба пилота продолжили прибавлять на „софте“ на каждой попытке и в итоге оказались рядом с „Макларенами“.



Гонка будет сложной для силовой установки, шин, и тормозов, как это всегда и было в Мехико. Некоторые из наших прямых конкурентов находятся рядом на решётке и имеют свободный выбор шин, так что мы изучим наши варианты, чтобы защитить позиции и набрать хорошие очки», — приводит слова Дезотё пресс-служба «Торо Россо».