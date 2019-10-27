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Албон разочарован пятым местом и считает, что мог побороться за большее

Албон разочарован пятым местом и считает, что мог побороться за большее
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон признался, что остался разочарован результатами квалификации Гран-при Мексики, по итогам которой он показал пятое время. По его словам, он мог бы претендовать на большее.

«Думаю, что машина сегодня была способна на большее, чем пятое место. Так что я разочарован. Но с учётом хода второй тренировки и погодных условий в третьей, было ощущение, что мы снова начинаем первую практику. Кажется, что если бы я смог проехать немного чище, то смог бы прибавить во времени. Как бы то ни было, мы будем участвовать в борьбе и посмотрим, что приготовит нам день гонки. Что касается проблем с перегревом шин у всех пилотов, то я думаю, что это случается не только здесь, это общая проблема», — цитирует Албона Planet F1.

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