«Мерседес» на 90 % уверен, что Боттас обойдётся без штрафов
Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф выразил надежду, что гонщик его команды Валттери Боттас не потеряет шестое место на стартовой решётке после аварии в квалификации.
«Мы на 90 процентов уверены, что сможем починить автомобиль без каких-либо штрафов. Угол удара был необычным, так что я думаю, что обойдётся без последствий. Пока мы общаемся, механики перестраивают машину. Нужно изучить всё детально, но мы не видели повреждений коробки передач. Однако мы не знаем, нет ли каких-то утечек», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.
Если автомобилю Боттаса понадобится замена коробки передач, то он потеряет пять мест на стартовой решётке. Если придётся менять шасси, Валттери стартует с пит-лейна.
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