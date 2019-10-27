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«Мерседес» на 90 % уверен, что Боттас обойдётся без штрафов

«Мерседес» на 90 % уверен, что Боттас обойдётся без штрафов
Авто / Формула-1 0

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф выразил надежду, что гонщик его команды Валттери Боттас не потеряет шестое место на стартовой решётке после аварии в квалификации.

«Мы на 90 процентов уверены, что сможем починить автомобиль без каких-либо штрафов. Угол удара был необычным, так что я думаю, что обойдётся без последствий. Пока мы общаемся, механики перестраивают машину. Нужно изучить всё детально, но мы не видели повреждений коробки передач. Однако мы не знаем, нет ли каких-то утечек», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.

Если автомобилю Боттаса понадобится замена коробки передач, то он потеряет пять мест на стартовой решётке. Если придётся менять шасси, Валттери стартует с пит-лейна.

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