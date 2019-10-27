Боттас объяснил, из-за чего попал в аварию в квалификации

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал аварию в конце квалификации Гран-при Мексики, где он стал шестым.



«Очевидно, это было неидеальное окончание дня, который в остальном шёл нормально. Ощущения от машины сегодня были лучше, мы добились прогресса в настройках. Я был более доволен стабильностью машины, мог атаковать сильнее. Мы поставили быстрейшее время во втором сегменте на шинах „медиум“, как и планировали. Я знал, что на последней попытке в третьем сегменте надо рисковать, чтобы отыграть позиции, так что я постарался выжать всё из машины. Круг был хорошим до последнего поворота, когда я немного широко взял на выходе и попал на пыльную часть трассы. Там я потерял машину и задел стену.



Я в полном порядке, но, сожалению, обеспечил парней в боксах дополнительной работой на вечер. Надеюсь, мы избежим штрафов. Это раздражает, потому что если посмотреть на результаты, то, думаю, был шанс стать третьим. Но завтра будет новый день, будет совсем другая история, где определяющей будет работа с шинами. Посмотрим, что принесёт воскресенье», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».

«Мерседес» на 90 % уверен, что Боттас обойдётся без штрафов