Стало известно, почему Ферстаппену не показали электронные жёлтые флаги
Стала известна причина, по которой специальные сигнальные табло на автодроме имени братьев Родригес, а также световая индикация в кокпите «Ред Булл» Макса Ферстаппена не показывала голландцу оповещения про жёлтые флаги на трассе после аварии Валттери Боттаса в квалификации Гран-при Мексики. Дело в том, что во время инцидента болид Боттаса уничтожил датчики на постах маршалов, из-за чего они не могли передать информацию на табло, а также на автомобиль Ферстаппена. Об этом сообщил журналист Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.
Вместе с тем видеозапись доказывает, что один из маршалов вывесил жёлтый флаг, а сам Ферстаппен в любом случае видел разбитый «Мерседес» Боттаса. Стюарды продолжают изучать обстоятельства инцидента.
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