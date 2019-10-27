Хэмилтон ждёт жёсткой реакции ФИА на поведение Ферстаппена

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал понять, что ждёт от стюардов Гран-при Мексики жёстких действий после того, как Макс Ферстаппен не сбросил скорость после аварии Валттери Боттаса и улучшил собственный результат, несмотря на жёлтые флаги.



«Валттери ехал прямо передо мной. Так что я вышел из поворота и увидел осколки на асфальте. В тот момент ещё не было жёлтого флага, я видел осколки, так что не сомневался — ведь было очевидно, что что-то случилось. Так что я всё-таки вышел на полную мощность. К моменту, когда я осознал, что произошла авария, по сути я уже проехал её место.



Считаю, что для ФИА очень-очень важно быть жёсткой в ситуации с двойными жёлтыми флагами. Мы видели примеры, как гонщик GP2 задевал маршала. Если есть люди, которые беспечны и просто не соблюдают правила… Ему и не нужно было оставаться на полном газу, он уже взял поул. Думаю, ФИА должна быть очень строга в этой ситуации. Не знаю, что ещё сказать, но повезло, что на трассе не было маршалов. Валттери мог оказаться в середине трассы, там могли быть маршалы. Именно это фактически означают двойные жёлтые флаги — что впереди может быть серьёзная авария. Пилоты должны уважать такие вещи», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.