Ферстаппен оштрафован на три места и потерял поул-позишен на Гран-при Мексики

Стюарды Гран-при Мексики Формулы-1 рассмотрели все обстоятельства инцидента в конце квалификации и приняли решение наказать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппен за несоблюдение спортивного регламента Формулы-1. После аварии Валттери Боттаса были вывешены жёлтые флаги, однако голландец не сбавил скорость и проехал быстрейший третий сектор.



Ферстаппен сам признал, что не сбавлял скорость, хотя видел разбитый автомобиль Боттаса с левой стороны трассы. При этом видеоповторы показали, что Ферстаппену показывали размахиваемый жёлтый флаг, который был хорошо виден. Ехавший перед Ферстаппеном Себастьян Феттель сбросил скорость.



За нарушение правил Ферстаппен был оштрафован потерей трёх мест на стартовой решётке. Таким образом пилот «Ред Булл» начнёт воскресную гонку не первым, а четвёртым. С поул-позишен гонку начнёт Шарль Леклер, вместе с ним по одной позиции отыграют Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.

Как же глупо! Судьи пропустили наглое нарушение, но Ферстаппен сам себя сдал Зачем бахвалился и куда гнал? А ведь Ферстаппен остался бы первым и без этого злосчастного круга!