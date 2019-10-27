Ферстаппен прокомментировал штраф и признался, что не ожидал поула

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен кратко прокомментировал решение стюардов Гран-при Мексики наказать его потерей трёх позиций на стартовой решётке за то, что он не сбросил скорость после аварии Валттери Боттаса. Теперь голландец будет стартовать четвёртым.
«Очень разочаровывает получить штраф в виде потери стартовых позиций. „Феррари“ завтра будет очень быстра, так что жизненный цикл шин завтра будет очень важен, но у нас очень хорошая машина, так что борьба должна получиться плотной», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
Также голландец поделился своим мнением о ходе квалификации: «Мы прибавляли в каждой сессии. Мне нравится пилотировать здесь, но, конечно, нужно, чтобы всё работало хорошо, чтобы обеспечить хорошее выступление — именно так и получилось. Я был очень рад завоевать поул-позишен. Если честно, учитывая форму „Феррари“, я не ожидал, но машина работала очень хорошо. Я должен сказать большое спасибо команде, потому что последние три гонки получились непростыми, но каждый продолжал работать по полной и никогда не сдавался, пытаясь понять, в чём мы можем прибавить. В этот уик-энд мы показали, что упорная работа даёт свои плоды и у нас очень хорошая машина».
- 27 октября 2019
-
02:26
-
01:45
-
01:26
-
01:18
-
01:12
-
01:06
-
01:01
-
00:55
-
00:35
-
00:33
-
00:26
-
00:23
-
00:13
- 26 октября 2019
-
23:56
-
23:49
-
23:46
-
23:43
-
23:29
-
23:13
-
22:34
-
22:06
-
21:45
-
20:41
-
19:15
-
19:10
-
18:46
-
18:33
-
18:02
-
18:00
-
17:02
-
15:33
-
15:01
-
14:04
-
14:00
-
13:02