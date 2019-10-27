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Ферстаппен прокомментировал штраф и признался, что не ожидал поула

Ферстаппен прокомментировал штраф и признался, что не ожидал поула
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен кратко прокомментировал решение стюардов Гран-при Мексики наказать его потерей трёх позиций на стартовой решётке за то, что он не сбросил скорость после аварии Валттери Боттаса. Теперь голландец будет стартовать четвёртым.

«Очень разочаровывает получить штраф в виде потери стартовых позиций. „Феррари“ завтра будет очень быстра, так что жизненный цикл шин завтра будет очень важен, но у нас очень хорошая машина, так что борьба должна получиться плотной», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Также голландец поделился своим мнением о ходе квалификации: «Мы прибавляли в каждой сессии. Мне нравится пилотировать здесь, но, конечно, нужно, чтобы всё работало хорошо, чтобы обеспечить хорошее выступление — именно так и получилось. Я был очень рад завоевать поул-позишен. Если честно, учитывая форму „Феррари“, я не ожидал, но машина работала очень хорошо. Я должен сказать большое спасибо команде, потому что последние три гонки получились непростыми, но каждый продолжал работать по полной и никогда не сдавался, пытаясь понять, в чём мы можем прибавить. В этот уик-энд мы показали, что упорная работа даёт свои плоды и у нас очень хорошая машина».

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