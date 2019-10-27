Хорнер отреагировал на штраф Ферстаппена

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал штраф пилота команды Макса Ферстаппена, из-за которого тот лишился поула на Гран-при Мексики и теперь будет стартовать лишь с четвёртой позиции.

«Очень жаль, что он лишился поула. Он был лучшим в первом сегменте, показал второй результат во втором сегменте и завоевал поул по итогам третьего. На протяжении всей сессии у него была феноменальная скорость.

Жаль, что он будет стартовать с четвёртого места из-за инцидента, связанного с аварией Боттаса. Стартовое место в Мехико важно, ибо здесь не так просто обгонять и преследовать другие машины. Но у нас неплохие позиции для гонки. Посмотрим, что принесёт нам воскресенье", — приводит слова Хорнера Planet F1.

Напомним, после аварии Валттери Боттаса были вывешены жёлтые флаги, однако Ферстаппен не сбавил скорости и проехал быстрейший третий сектор. За это стюарды лишили его поула и оштрафовали на три позиции.