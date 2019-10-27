Вильнёв: Ферстаппен — плохой пример для подражания
Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением об инциденте в ходе квалификации Гран-при Мексики. Во время заключительных попыток пилотов в третьем сегменте гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас попал в аварию, но пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не сбросил скорость, что следовало сделать после соответствующего сигнала. Благодаря этому голландец завоевал поул, которого был лишён решением стюардов.
«То, что имеет значение, — флаг на трассе. Первое правило, которое нужно выучить, — ты должен повиноваться флагам. В целом, считаю, Ферстаппен — плохой пример для подражания. Дело даже не только в безопасности. Он шёл к поулу и ни о чём не думал, это не слишком-то и умно», — приводит слова канадца GrandPX.news.
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