Гасли — о кишечном вирусе: съел парочку тако
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли, в ходе этапа Гран-при Мексики Формулы-1 столкнувшийся с проблемами со здоровьем, признался, что не знает причин поразившего его кишечного вируса. Вместе с тем он намекнул, что во всём может быть виновата мексиканская кухня.
«Из-за вируса поспал совсем немного. Многие заболели, и я почти не сомкнул глаз. Утром также чувствовал себя не лучшим образом. Пытался отдохнуть, чтобы в нужный момент выполнить свою работу. Вы не захотите знать деталей произошедшего. Честно говоря, не знаю, откуда взялся этот вирус. Я съел парочку тако. Вообще, мексиканская еда значительно острее французской. Всё это было ужасно, но сейчас мне уже лучше», — приводит слова француза Motorsport-Total.
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