ФИА предлагает внести изменения в правила старта Формулы-1

Руководство ФИА продолжает прорабатывать некоторые изменения в спортивном регламенте Формулы-1. На этот раз в Международной автомобильной федерации предложили изменить правила старта. Так, обсуждается возможность позволить пилотам, пробившимся в финал квалификации, стартовать на любой резине, сообщает Autosport. Но окончательное решение по этому вопросу будет приниматься командами.

Правило, которое исключало возможность старта топ-10 на любых шинах, вводилось для того, чтобы внести больше интриги. Но на деле пилоты топ-команд проходят в третий сегмент на любой резине, в то время как пилоты середины пелотона прибегают к использованию самых мягких составов во втором сегменте и потом вынуждены стартовать на них же.

Другое предложение ФИА заключается в запрете отработки старта при выезде с пит-лейна в ходе свободных практик. В качестве альтернативы в ФИА предлагают вариант с отработкой старта с места в первой и третьей свободных практиках.

На изменения правил уже в сезоне-2020 нужно согласие всех команд, но, по неофициальным данным, одна из конюшен пока против нововведений.