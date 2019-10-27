Впервые с 2003 года чемпионат WRC выиграл не Себастьен и не француз

Сегодня, 27 октября, завершился этап чемпионата мира по ралли WRC в Испании. По его итогам эстонский пилот «Тойоты» Отт Тянак занял второе место. Это позволило ему досрочно оформить завоевание титула чемпиона мира. Интересно, что впервые с 2003 года первенство WRC выиграл пилот не с именем Себастьен.

В период с 2004 по 2012 год неизменным чемпионом был легендарный Себастьен Лёб, а с 2013-го по 2018-й — Себастьен Ожье. Отметим также, что впервые с 2003 года чемпионом стал не представитель Франции. В 2003 году титул завоевал норвежец Петер Сольберг.

Что касается Тянака, то для него это первый титул в карьере. Ожидается, что нынешний сезон для Отта — последний в «Тойоте». По сведениям источников, следующий сезон он начнёт в «Хёндэ».