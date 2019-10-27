Риккардо выругался после неудачи в квалификации Гран-при Мексики

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо остался недоволен результатом, показанным в квалификации Гран-при Мексики. Австралиец не сумел пробиться в третий сегмент и примет старт лишь с 13-й позиции. Эмоции от неудачи прорвались у Риккардо уже после завершения сессии. Так, на одном из видео было слышно, что Даниэль не стеснялся в выражениях и использовал нецензурную лексику.
Отметим, что в минувшем сезоне австралиец на этапе в Мексике сумел завоевать поул, в этом же году он не всегда пробивается в третий сегмент квалификации. К тому же по итогам минувшего этапа пилотов «Рено» постигла неудача. После протеста «Рено» команда была исключена из протокола гонки Гран-при Японии и лишилась набранных очков.
Видео эпизода можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».
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