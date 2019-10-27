Албон: мои аварии были от того, что я атакую, а не от того, что я еду медленно

Пилот «Ред Булл» Александер Албон рассказал, как на него влияют аварии на тренировках.
«Аварии? Это звучит не лучшим образом, но я разбивал машину и в «Торо Россо». Иногда, может быть, я слишком сильно атакую и плачу за это такую цену. Гораздо важнее то, как это влияет на моё здоровье, а пока я полностью в порядке. Это нехорошо и подрывает мою уверенность в завтрашнем дне, но, похоже, это не сильно на меня влияет.
Говоря по правде, на меня не оказывается давления. Руководство оказывает мне большую поддержку. Они знают, что я стараюсь и мои аварии были от того, что я атакую, а не от того, что я еду медленно. Конечно, это не идеально, думаю, что отсутствие опыта за рулём может влиять на эту ситуацию. Но по сей день всё было в полном порядке», — приводит слова Александера Албона Autosport.
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