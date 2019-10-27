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Боттас после аварии в Мексике призвал изменить расположение барьеров TecPro

Боттас после аварии в Мексике призвал изменить расположение барьеров TecPro
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас призвал ФИА перенести барьеры TecPro в Мексике. В ходе третьего сегмента квалификации он попал в серьёзную аварию в последнем повороте трассы, врезавшись в барьер безопасности. Из-за его расположения удар получился лобовым. Боттас избежал травм, но остался недоволен тем, как был расположен барьер безопасности.

«Нам стоит избегать такого расположения барьеров безопасности. С барьером всё в полном порядке, кроме места, от которого он начинается. Думаю, было бы гораздо лучше, если бы он начинался раньше или позже. Всё было бы здорово и мне было бы не больно, если бы я просто продолжил скользить вдоль стены. Мы поднимем этот вопрос в разговоре с ФИА», — приводит слова Валттери Боттаса RaceFans.

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