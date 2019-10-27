Боттас избежит штрафа на старте Гран-при Мексики
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас избежит штрафа на стартовой решётке Гран-при Мексики, сообщил журналист Альберт Фабрега.
«На машине Боттаса не будут заменены никакие элементы, которые могут повлиять на его позицию на старте. Механики продолжают работу по восстановлению болида для старта с шестой позиции в гонке Гран-при Мексики», — написал в своём «твиттере» Альберт Фабрега.
Напомним, в концовке третьего сегмента квалификации Валттери Боттас попал в серьёзную аварию, которая не позволила большинству пилотов улучшить время. В зоне жёлтых флагов не замедлился только обладатель поула Макс Ферстаппен, за что он был оштрафован на три позиции на стартовой решётке. Поул в итоге достался Шарлю Леклеру.
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